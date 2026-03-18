IMA MRTVIH U PUCNJAVI U AMERIČKOJ BAZI: Hitne službe na terenu
JEDNA osoba je poginula, a druga je povređena u pucnjavi u bazi američkog vazduhoplovstva u Novom Meksiku, saopštili su vojni zvaničnici.
Vazduhoplovna baza Holoman u blizini Alamogorda, grada na jugu Novog Meksika, stavljena je pod blokadu u utorak oko 17.30 časova po lokalnom vremenu nakon izveštaja o aktivnom strelcu, navodi se u saopštenju vojske.
Blokada je ukinuta ubrzo nakon što su pripadnici snaga bezbednosti potvrdili da je područje bezbedno, prenosi USA Today.
- Hitne službe reaguju na situaciju i trenutno nema pretnje - navodi se u saopštenju vojske.
Vojni zvaničnici nisu dali više detalja o incidentu.
Vazduhoplovna baza Holoman je osnovana 1942. godine kao aerodrom zapadno od Alamogorda, oko 145 kilometara severno od El Pasa u Teksasu.
Baza je prvenstveno dom 49. krila, jedinice Ratnog vazduhoplovstva SAD, koje podržava ciljeve nacionalne bezbednosti raspoređivanjem širom sveta u mirnodopskim i ratnim operacijama.
Krilo obezbeđuje pripadnike vazduhoplovstva i svemirskih snaga, obučava pilote aviona F-16 Fighting Falcon, kao i pilote i operatere senzora bespilotnih letelica MQ-9 Reaper.
Pripadnici te jedinice učestvovali su u Drugom svetskom ratu, Korejskom ratu, sukobima u jugoistočnoj i jugozapadnoj Aziji, kao i u NATO bombardovanju SR Jugoslavije koje je trajalo 78 dana.
(Tanjug)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
AMERIČKI NOSAČ AVIONA POTISNUT IZ REGIONA? Oglasio se Iran: Ispalili smo snažne rakete
18. 03. 2026. u 09:53
TENZIJE NA OSTRVU RASTU: Kubanski predsednik oštro odgovorio Trampu
18. 03. 2026. u 09:44
ZELENSKI NA MUKAMA: Turneja "ne zaboravite me"
18. 03. 2026. u 09:38
"AMERIKANCI SU PROMENILI FOKUS" Zelenski zakukao: Bliski istok postao prioritet, mi trpimo
18. 03. 2026. u 09:13
POTPISUJE SE ISTORIJSKI UGOVOR: Vojvodina postaje čvorište Evrope, kreće gradnja gigantske saobraćajnice (FOTO/VIDEO)
PROJEKAT Osmeh Vojvodine obuhvata izgradnju 185 km brze saobraćajnice, sa 46 mostova i 34 nadvožnjaka, čime se smanjuje vreme putovanja.
18. 03. 2026. u 09:30
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
