IMA MRTVIH U PUCNJAVI U AMERIČKOJ BAZI: Hitne službe na terenu

JEDNA osoba je poginula, a druga je povređena u pucnjavi u bazi američkog vazduhoplovstva u Novom Meksiku, saopštili su vojni zvaničnici.

Vazduhoplovna baza Holoman u blizini Alamogorda, grada na jugu Novog Meksika, stavljena je pod blokadu u utorak oko 17.30 časova po lokalnom vremenu nakon izveštaja o aktivnom strelcu, navodi se u saopštenju vojske.

Blokada je ukinuta ubrzo nakon što su pripadnici snaga bezbednosti potvrdili da je područje bezbedno, prenosi USA Today.

- Hitne službe reaguju na situaciju i trenutno nema pretnje - navodi se u saopštenju vojske.

Vojni zvaničnici nisu dali više detalja o incidentu.

Vazduhoplovna baza Holoman je osnovana 1942. godine kao aerodrom zapadno od Alamogorda, oko 145 kilometara severno od El Pasa u Teksasu.

Baza je prvenstveno dom 49. krila, jedinice Ratnog vazduhoplovstva SAD, koje podržava ciljeve nacionalne bezbednosti raspoređivanjem širom sveta u mirnodopskim i ratnim operacijama.

Krilo obezbeđuje pripadnike vazduhoplovstva i svemirskih snaga, obučava pilote aviona F-16 Fighting Falcon, kao i pilote i operatere senzora bespilotnih letelica MQ-9 Reaper.

Pripadnici te jedinice učestvovali su u Drugom svetskom ratu, Korejskom ratu, sukobima u jugoistočnoj i jugozapadnoj Aziji, kao i u NATO bombardovanju SR Jugoslavije koje je trajalo 78 dana.

(Tanjug)

