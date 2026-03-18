ZAČEPLJENI TOALETI I PAD MORALA Sve više problema na najvećem ratnom brodu na svetu: "Mornari su na ivici snaga“

POŽAR na američkom nosaču aviona „USS Gerald R. Ford“ povredio je nekoliko mornara i uništio stotine mesta za spavanje, što je najnoviji u nizu incidenata koji su pogodili najveći ratni brod na svetu tokom njegovog neobično dugog boravka na moru.

Nakon skoro devet meseci na moru, nosač aviona, koji se trenutno nalazi u Crvenom moru radi podrške operacijama protiv Irana, otploviće ka Kritu na popravke, a dugo raspoređivanje pokreće pitanja o moralu posade i borbenoj spremnosti broda, izveštava Gardijan.

Požar na brodu

Neimenovani zvaničnici rekli su Rojtersu da nije poznato koliko dugo će brod vredan 13 milijardi dolara ostati na Kritu.

Jedan od njih je rekao da je skoro 200 mornara potražilo medicinsku pomoć zbog udisanja dima nakon što je izbio požar u glavnom kupatilu broda.

Požar, koji je ugašen posle više od 30 sati, zahvatio je i prostor sa oko 100 mesta za spavanje.

Jedan član posade je skinut sa broda sa povredama, dodao je zvaničnik.

Pentagon nije odmah odgovorio na zahtev za komentar. Njujork tajms, pozivajući se na Centralnu komandu američke vojske, izvestio je da su dva mornara lečena zbog „povreda koje nisu opasne po život“. Odmah nakon izbijanja požara, američka vojska je objavila da pogonski sistem nije oštećen i da je nosač aviona potpuno operativan.

Problemi sa toaletima i pad morala

Nosač aviona, koji opslužuje više od 4.000 mornara, takođe se suočio sa značajnim problemima sa svojim sistemom za odvodnjavanje tokom svog boravka na moru, a američki mediji su izveštavali o začepljenim toaletima i dugim redovima za njihovo korišćenje.

Problem nije nov - izveštaj Kancelarije za odgovornost američke vlade iz 2020. godine navodi da je sistem za odvodnjavanje sklon „neočekivanim i čestim blokadama“ i zahteva redovno pranje kiselinom, od kojih svako košta 400.000 dolara.

Mornarica je prošlog meseca potvrdila izveštaje o problemima, ali je komanda broda saopštila da „incidente sa blokadama brzo rešava obučeno osoblje uz minimalno ometanje operacija“.

Senator Mark Vorner, potpredsednik Odbora za obaveštajne poslove Senata, oštro je kritikovao produženo raspoređivanje broda u utorak.

- Ford i njegova posada su dovedeni do krajnjih granica nakon skoro godinu dana na moru i plaćaju cenu za nepromišljene vojne odluke predsednika Donalda Trampa - rekao je on u saopštenju.

Prošlog meseca, Mornarica je u saopštenju za Gardijan saopštila da njene operacije „u dinamičnim okruženjima zahtevaju ogromnu posvećenost“ svih mornara, „koji dosledno pokazuju svoju posvećenost misiji“.

Dodali su da su potrebe za održavanjem broda „smanjivane kako je raspoređivanje odmicalo“.

Strateške posledice

Fordovo povlačenje će ostaviti značajnu prazninu u američkim snagama u regionu, gde su desetine njegovih borbenih aviona učestvovale u napadima na Iran.

Ali, Njujork tajms, koji je prvi izvestio o obimu štete od požara, citirao je vojnog zvaničnika koji je rekao da će Ford verovatno biti zamenjen drugim nosačem aviona — USS Džordž H.V. Buš — koji se sprema za slanje na Bliski istok.

Sjedinjene Države su izvele napade na više od 7.000 meta od početka operacija protiv Irana 28. februara.

Ford nosi više od 75 vojnih aviona, uključujući F-18 Super Hornet, i koristi sofisticirani radarski sistem za kontrolu vazdušnog saobraćaja i navigaciju.

Pre raspoređivanja na Bliski istok, nosač aviona je učestvovao u američkim operacijama na Karibima, gde su američke snage izvodile racije na brodove za koje se sumnja da su švercivali drogu, presrele sankcionisane tankere i uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

