USPEŠNO JE ODRADIO KVALIFIKACIJE: Australijanac želi još jednu pobedu
HIDžIKATA i Ugo Karabeli će se sastati u prvom kolu Hangdžua.
Australijanac se dokopao glavnog žreba i sada će biti motivisan da napravi još jedan trijumf.
Dva puta je slavio u kvalifikacijama, u prvom kolu je eliminisao Kristofera Jubenksa, a a zatim i Brendona Holta.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Hidžikata voli da igra na betonu, ima ravne udarce koji mogu doći do izražaja u takvim uslovima.
Verujemo da će savladati Argentinca.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: Hidžikata - Ugo Karabeli 1 (kvota 1,55)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NA BETONU JE NAJOPASNIJI: Francuzu je servis najveće oružje
17. 09. 2025. u 14:50
MORA DA PODIGNE FORMU: Italijan igra protiv raspoloženog Argentinca
17. 09. 2025. u 14:12
OČEKUJE SE OTVORENA UTAKMICA SA PUNO GOLOVA: Šampion Evrope kreće u odbranu titule
17. 09. 2025. u 13:10
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
Kada se na društvenim mrežama pojavio video snimak pacova na čuvenom stadionu FK Barselona, Nou Kamp, što je prvi učinio Jutjub kanal "Ferran Barniol", mnogi su mislili da je u pitanju neka šala, video-montaža, rezultat rada veštačke inteligencije. Ali, pacovi su zaista tamo...
16. 09. 2025. u 19:56
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.
16. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)