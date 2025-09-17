USPEŠNO JE ODRADIO KVALIFIKACIJE: Australijanac želi još jednu pobedu

HIDžIKATA i Ugo Karabeli će se sastati u prvom kolu Hangdžua.

Australijanac se dokopao glavnog žreba i sada će biti motivisan da napravi još jedan trijumf.

Dva puta je slavio u kvalifikacijama, u prvom kolu je eliminisao Kristofera Jubenksa, a a zatim i Brendona Holta.

Hidžikata voli da igra na betonu, ima ravne udarce koji mogu doći do izražaja u takvim uslovima.

Verujemo da će savladati Argentinca.

NAŠ TIP: Hidžikata - Ugo Karabeli 1 (kvota 1,55)

