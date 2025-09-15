DUCI JE U SEVILJI PREDAO ZBOG POVREDE: Srbin ponovo igra na šljaci!
LAJOVIĆ i Pasaro će odmeriti snage u prvom kolu Valtersdorfa.
Ducija smo gledali prošle nedelje na turniru u Sevilji i stigao je do polufinala. Ipak, u polufinalu je doživeo povredu, te nije uspeo da ugrozi anonimnog Argenitinca.
Olivijeri je dobio prvi set rezultatom 7:5, u drugom je poveo sa 3:2, a zatim je Srbin morao da mu pruži ruku.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sa druge strane, njegov današnji protivnik je u Ščećinu stigao do druge runde.
Verujemo da granica gemova u ovom duelu neće biti prebačena.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: -22,5 (kvota 1,83)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
15. 09. 2025. u 07:29
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
15. 09. 2025. u 09:28
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
15. 09. 2025. u 09:39
NE MOŽE DA UŽIVA BEZ SRBIJE! Evo s kime je viđen Bastijan Švajnštajger, Ana Ivanović mu nije ni kraj pameti
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger se razdvode". Tako su javljali mnogi mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - a "Basti", pritom, baš uživa.
14. 09. 2025. u 14:53
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
14. 09. 2025. u 14:03
NIKOLA JOKIĆ NEĆE VIŠE IGRATI ZA SRBIJU? Legendarni košarkaš zabrinuo naciju, pomenuo i Pešića
Nakon eliminacije Srbije sa Evropskog prvenstva u košarci sve se glasnije govori da Nikola Jokić neće više nastupati za Srbiju, a to je danas rekao i Žarko Paspalj.
14. 09. 2025. u 13:45
Komentari (0)