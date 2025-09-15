TIP ostali sportovi

DUCI JE U SEVILJI PREDAO ZBOG POVREDE: Srbin ponovo igra na šljaci!

Marko Milosavljević

15. 09. 2025. u 12:58

LAJOVIĆ i Pasaro će odmeriti snage u prvom kolu Valtersdorfa.

ДУЦИ ЈЕ У СЕВИЉИ ПРЕДAО ЗБОГ ПОВРЕДЕ: Србин поново игра на шљаци!

G.Šljivić (arhiva)

Ducija smo gledali prošle nedelje na turniru u Sevilji i stigao je do polufinala. Ipak, u polufinalu je doživeo povredu, te nije uspeo da ugrozi anonimnog Argenitinca.

Olivijeri je dobio prvi set rezultatom 7:5, u drugom je poveo sa 3:2, a zatim je Srbin morao da mu pruži ruku.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Sa druge strane, njegov današnji protivnik je u Ščećinu stigao do druge runde.

Verujemo da granica gemova u ovom duelu neće biti prebačena.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: -22,5 (kvota 1,83)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!

HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!