DUCI JE U SEVILJI PREDAO ZBOG POVREDE: Srbin ponovo igra na šljaci!

LAJOVIĆ i Pasaro će odmeriti snage u prvom kolu Valtersdorfa.

G.Šljivić (arhiva)

Ducija smo gledali prošle nedelje na turniru u Sevilji i stigao je do polufinala. Ipak, u polufinalu je doživeo povredu, te nije uspeo da ugrozi anonimnog Argenitinca.

Olivijeri je dobio prvi set rezultatom 7:5, u drugom je poveo sa 3:2, a zatim je Srbin morao da mu pruži ruku.

Sa druge strane, njegov današnji protivnik je u Ščećinu stigao do druge runde.

Verujemo da granica gemova u ovom duelu neće biti prebačena.

NAŠ TIP: -22,5 (kvota 1,83)

