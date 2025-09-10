TIP ostali sportovi

JEDAN JE OD NAJBOLJIH ŠUTERA: Nemac je u stanju da zatrpa koš protivnika

Marko Milosavljević

10. 09. 2025. u 13:57

U četvrtfinalu Evropskog prvenstva gledaćemo okršaj Nemačke i Slovenije, a mi vam predlažemo još jednog igrača.

FOTO: FIBA.Basketball

Andreas Obst je jedan od najboljih čistih šutera na ovom prvenstvu i u pitanju je igrač koji retko promašuje.

Šutira iz svih mogućih pozcija, podjednako je efikasan i preko ruke, a često ga vidimo da šutira u dotrčavanju.

Obst nije prva opcija u napadu, ali protivnička odbrana definitivno mora da ima konstantno fokus kada je on u igri.

Nemačka će danas igrati protiv Slovenije, a naša procena je da će igrač Bajerna prebaciti granicu poena.

NAŠ TIP: +8,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

