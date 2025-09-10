JEDAN JE OD NAJBOLJIH ŠUTERA: Nemac je u stanju da zatrpa koš protivnika
U četvrtfinalu Evropskog prvenstva gledaćemo okršaj Nemačke i Slovenije, a mi vam predlažemo još jednog igrača.
Andreas Obst je jedan od najboljih čistih šutera na ovom prvenstvu i u pitanju je igrač koji retko promašuje.
Šutira iz svih mogućih pozcija, podjednako je efikasan i preko ruke, a često ga vidimo da šutira u dotrčavanju.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Obst nije prva opcija u napadu, ali protivnička odbrana definitivno mora da ima konstantno fokus kada je on u igri.
Nemačka će danas igrati protiv Slovenije, a naša procena je da će igrač Bajerna prebaciti granicu poena.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: +8,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
DžIKIĆ MU VERUJE: Boldvin je pogurao svoj tim do pobede
10. 09. 2025. u 12:08
PREDLOG IZ RENA: Okršaj Francuza na domaćem terenu
10. 09. 2025. u 11:24
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
10. 09. 2025. u 08:10
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču vezane su za navijače.
10. 09. 2025. u 15:58
CRNOGORSKO PRANjE OBRAZA POSLE BRUKE U ZAGREBU: Navijači iz Crne Gore došli u Beograd, a tamo... (FOTO)
Najnovije vesti vezane za fudbalska dešavanja na Balkanu su prilično burna.
10. 09. 2025. u 13:08
HAOS NA POMOLU! Srbija - Albanija bez publike, u meču koji odlučuje o plasmanu na Svetsko prvenstvo?!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču nisu baš svetle. Albanija treba da dođe u Beograd, na "meč odluke" u našoj grupi, a možda ta utakmica bude bez prisustva publike.
10. 09. 2025. u 12:17
Komentari (0)