TIP ostali sportovi

TURCI U 1/8 FINALA NISU BLISTALI: Poljaci su srušili Nurkića i družinu

Marko Milosavljević

09. 09. 2025. u 08:00

KOŠARKAŠI Turske i Poljske će se sasati u četvrtfinalu Evropskog prvenstva,

FOTO: FIBA.Basketball

Turci u pokazali sjajnu igru tokom grupne faze, međutim, u 1/8 finala su imali malih problema.

Đvedska ima je pružila dobar otpor, ali je ipak kvalitet koji imaju Atamanovi puleni na kraju došao do izražaja.

Pnovo je blistao Šengun koji je meč završi osa 24 poena, pratio ga je Džedi Osman sa 17, dok je Osmani dodao 14.

Sa druge strane, Poljaci su u jednoj interesnatnoj utakmici uspeli da slome Bosnu i Hercegovinu.

Mateuš Ponjitka i Džordan Lojd si kombinovano ubacili 47 poena, pratio ih je Sokolovski sa 10.

NAŠ TIP: +161,5 (kvota 1,92)

