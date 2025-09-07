OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Nedelja
11.00 Poljska - Bosna i Hercegovina h1 -2,5 (1,65)
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
17.30 Italija - Slovenija 2 (2,50)
Kvota: 2,50
