TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

Marko Milosavljević

07. 09. 2025. u 09:15

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за недељу

Foto: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

Nedelja

11.00 Poljska - Bosna i Hercegovina h1 -2,5 (1,65)

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

17.30 Italija - Slovenija 2 (2,50)

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Kvota: 2,50

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU