DOŽIVELI SU I PRVI PORAZ: Poljaci su danas apsolutni favoriti
KOŠARKAŠI Poljske će se u petom kolu grupne faze sastati sa Belgijom.
Poljaci su doživeli i prvi poraz na šampionatu, ali i nerealno je bilo da završe grupnu fazu sa maksimalnim brojem bodova.
U prošlom kolu sastali su se sa Francuskom, igrali su dobro sve do kraja treće deonice, a onda su u potpunosti pali.
Džordan Lojd je sa 18 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Mateuš Ponjitka sa 15.
Dosta su kvalitetniji tim od Belgijanaca i verujemo da će ostvariti rutinsku pobedu.
NAŠ TIP: H1 -12,5 (kvota 1,80)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NURKIĆ I EKIPA SRUŠILI GRKE: Gruzija je favorit u današnjem duelu
04. 09. 2025. u 08:45
SLOVENCI SU POLOVIČNI: Izrael je pokazao kvalitet
04. 09. 2025. u 08:15
LAKŠI TRENING ZA "AZURE": Itaijani igraju protiv najslabije reprezentacije
04. 09. 2025. u 09:30
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
"Delije" i "grobari". Nebo i zemlja. Nespojivo. Suprotno. Tako je bar to obično. Ali, ovo nisu obična vremena. I, priča koja je pred vama, tome je svedok.
03. 09. 2025. u 18:58
"SRBIJA SE RASPALA ZA 24 SATA"! Sraman tekst Hrvata o Evrobasketu
Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je prva četiri meča na Eurobasketu 2025. godine, na koji je stigla kao veliki favorit za osvajanje zlatne medalje.
03. 09. 2025. u 13:39
KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić povukao šokantan potez na Evrobasketu
OSTALA je Srbija bez Bogdana Bogdanovića, nije više izražen favorit za osvajanje Evrobasketa kao pre povrede kapitena, ali...
03. 09. 2025. u 06:28
Komentari (0)