DOŽIVELI SU I PRVI PORAZ: Poljaci su danas apsolutni favoriti

04. 09. 2025. u 11:48

KOŠARKAŠI Poljske će se u petom kolu grupne faze sastati sa Belgijom.

ДОЖИВЕЛИ СУ И ПРВИ ПОРАЗ: Пољаци су данас апсолутни фаворити

FOTO: FIBA.Basketball

Poljaci su doživeli i prvi poraz na šampionatu, ali i nerealno je bilo da završe grupnu fazu sa maksimalnim brojem bodova.

U prošlom kolu sastali su se sa Francuskom, igrali su dobro sve do kraja treće deonice, a onda su u potpunosti pali.

Džordan Lojd je sa 18 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Mateuš Ponjitka sa 15.

Dosta su kvalitetniji tim od Belgijanaca i verujemo da će ostvariti rutinsku pobedu.

NAŠ TIP: H1 -12,5 (kvota 1,80)

