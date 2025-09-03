TIP ostali sportovi

JU-ES OPEN: Siner je nemilosrdan prema rivalima, Feliks ima životnu priliku...

Marko Milosavljević

03. 09. 2025. u 11:02

DANAS se igraju četvrtfinalni mečevi na poslednjem ovogodišnjem grend slemu, a mi smo vam spremili novi tiket.

17.30 Ože-Alijasim - De Minor 1-1 (3,00)

2.30 Siner - Muzeti 3:0 (1,50)

Kvota: 4,50

