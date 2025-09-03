BITKA ZA NOKAUT FAZU: Portugalci su Srbiji pružili dobar otpor, a onda su se raspali

IGRAČI Portugala će se sa Estonijom boriti za plasman u 1/8 finala Evropskog prvenstva.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Portugalci su nakako najmotivisaniji bili protiv Srbije, tada su odigrali izuzetno čvrsto i pružili dobar otpor našoj reprezentaciji.

Ipak, kasnije su se u potpunosti raspali, najpre su doživeli debakl protiv Turske (95:54), a zatim ih je rutinski savladala i Letonija (62:78).

Gomezovi puleni su jedinu pobedu ostavrili protiv Češke u prvom kolu, a danas će u direktnom okršaju sa Estonijom odlučivati o plasmanu u nokaut fazu.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +145,5 (kvota 1,55)

