DOMAĆIN ŽELI POBEDOM DA ZAVRŠI GRUPNU FAZU: Letonci ostaju na trećem mestu

Marko Milosavljević

03. 09. 2025. u 09:30

LETONIJA i Češka će se sastati u poslednjem kolu grupe "A" na Evropskom prvenstvu.

FOTO: FIBA.Basketball

Letonci će regularno deo takmičenja završiti na trećem mestu i u 1/8 finala će se sastati sa drugoplasiranom ekipom iz grupe "B".

Ostvarili su dve pobede i isto toliko poraza, savladali su Portugaliju i Estoniju, dok su bolje od njih bile reprezentacije Turske i Srbije.

Igraju na domaćem terenu i to ih dodatno podiže, međutim, grupa im je izuzetno jaka i pozicija koju su zauzeli je i te kako realna.

Danas će probati da savladaju Čehe i u dobrom raspoloženju dočekati nokaut fazu.

NAŠ TIP: Češka - Letonija H2 11,5 (kvota 1,45)

