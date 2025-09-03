NAJEFIKASNIJI SU NA ŠAMPIONATU: "Panceri" melju sve pred sobom, ali pravi ispit za njih tek dolazi
KOŠARKAŠI Nemačke i Finske sastaće se u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva.
Nemci trenutno izgledaju jako dominantno, najefikasniija su ekipa na šampionatu, ali još uvek nisu imali pravi ispit.
Jesu rutinski sve mečeve rešili u svoju korist, ali pravi ispit za njih tek dolazi, u nikaut fazi će se sastati sa ekipama koje igraju daleko jaču odbranu.
Finci imaju određeni kvalitet, ali ne dovoljno veliki da se suportstave aktuelnom svetskom prvaku.
"Panceri" su u svakom meču do sada ubacili preko 100 poena, te verujemo da će to učiniti i danas.
NAŠ TIP: Finska - Nemačka Tim2 +98,5 (kvota 1,95)
