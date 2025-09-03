NAJEFIKASNIJI SU NA ŠAMPIONATU: "Panceri" melju sve pred sobom, ali pravi ispit za njih tek dolazi

KOŠARKAŠI Nemačke i Finske sastaće se u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva.

FOTO: Profimedia

Nemci trenutno izgledaju jako dominantno, najefikasniija su ekipa na šampionatu, ali još uvek nisu imali pravi ispit.

Jesu rutinski sve mečeve rešili u svoju korist, ali pravi ispit za njih tek dolazi, u nikaut fazi će se sastati sa ekipama koje igraju daleko jaču odbranu.

Finci imaju određeni kvalitet, ali ne dovoljno veliki da se suportstave aktuelnom svetskom prvaku.

"Panceri" su u svakom meču do sada ubacili preko 100 poena, te verujemo da će to učiniti i danas.

NAŠ TIP: Finska - Nemačka Tim2 +98,5 (kvota 1,95)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA