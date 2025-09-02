TIP ostali sportovi

DONČIĆ SAM NOSI SLOVENCE: "Zmajčeki" stigli do prvog trijumfa

Marko Milosavljević

02. 09. 2025. u 07:40

KOŠARKAŠI Slovenije će se u četvrtom kolu grupe "D" sastati sa Islandom.

Foto: EPA-EFE/Jarek Praszkiewicz

Slovenci su prva dva meča na šampionatu izgubili od Poljske, odnosno Francuske, a zatim su savladali Belgiju rezultatom 86:69.

Luka Dončić igra sjajno na ovom prvenstvu, međutim, ostatak tima ne poseduje kvalitet kojim bi mogao da ga isprati.

Protiv Belgijanaca je imao tripl dabl-učinak od 26 poena, 10 skokova i 11 asistencija, pratio ga je Klemen Prepelič sa 12 pogodaka.

Verujemo da će rutinski savladati selekciju Islanda.

NAŠ TIP: Island - Slovenija H2 10,5 (kvota 1,47)

