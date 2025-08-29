EVROBASKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Petak
19.30 Sasu Salin +9,5 (1,78)
20.15 Bogdan Bogdanović +15,5 (1,98)
20.15 Nemijas Keta +15,5 (1,89)
Kvota: 6,66
