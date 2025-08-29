TIP ostali sportovi

EVROBASKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

29. 08. 2025. u 14:53

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

ЕВРОБАСКЕТ: Предлози за границе поена кошаркаша

FOTO: FIBA.Basketball

Petak

19.30 Sasu Salin +9,5 (1,78)

20.15 Bogdan Bogdanović +15,5 (1,98)

20.15 Nemijas Keta +15,5 (1,89)

Kvota: 6,66

