FINCI SU TAKMIČENJE OTVORILI POBEDOM: Markanen je pravi lider
REPREZENTACIJE Finske i Velike Britanije će se sastati u drugom kolu grupe "B" na Evropskom prvenstvu.
Finska ima igrača svetskog kvaliteteta, Lauri Markanen je jedan od najboljih igrača na ovom prvenstvu i on je vođa ove reprezentacije.
U pripremnom periodu je igrao neverovatno, ubacivao je veliki broj poena i tako podizao samopouzdanje sebi i saigračima.
U prvom kolu su savladali Švetsku rezultatom 90:93, a Lauri je ubacio 28 poena uz 6 skokova.
Verujemo da će Finska lako izaći na kraj sa Velikom Britanijom.
NAŠ TIP: H1 -14,5 (kvota 1,45)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
JOKIĆ I EKIPA NISU OSETILI ESTONIJU: Srbija nastavlja u istom ritmu
29. 08. 2025. u 08:15
KARLITOS JE FOKUSIRAN: Španac za sada bez problema
29. 08. 2025. u 09:45
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.
27. 08. 2025. u 08:36
Komentari (0)