FINCI SU TAKMIČENJE OTVORILI POBEDOM: Markanen je pravi lider

REPREZENTACIJE Finske i Velike Britanije će se sastati u drugom kolu grupe "B" na Evropskom prvenstvu.

FOTO: FIBA.Basketball

Finska ima igrača svetskog kvaliteteta, Lauri Markanen je jedan od najboljih igrača na ovom prvenstvu i on je vođa ove reprezentacije.

U pripremnom periodu je igrao neverovatno, ubacivao je veliki broj poena i tako podizao samopouzdanje sebi i saigračima.

U prvom kolu su savladali Švetsku rezultatom 90:93, a Lauri je ubacio 28 poena uz 6 skokova.

Verujemo da će Finska lako izaći na kraj sa Velikom Britanijom.

NAŠ TIP: H1 -14,5 (kvota 1,45)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA