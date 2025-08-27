"PANCERI" SU KANDIDATI ZA MEDALJU: Vagner i Šreder predvode Nemce
KOŠARKAŠI Nemačke i Crne Gore će se sastati na početku Evropskog prvenstva u košarci.
Nemci imaju neverovatno jak sastav, sa klupe ih više ne predvodi Gordon Herbert, ali to ih ne sprečava da igraju sjajnu košarku.
Predvođeni su francom Vagnerom i Denisom Šrederom, NBA tandem je trenutno jedan od najjačih u Evropi.
Vagner je prva "udarna igla" u napadu, postiže veliki broj poena, a protivničke odbrane često nemaju rešenja.
Šreder takođe poseduje liderske karakteristike, ali on je više zadužen za raigravanje ostatka tima.
U timu ima još mnogo kvalitetnih ihrača, među kojima su Danijel Tajs, Isak Bonga, Andreas Obst i ostali.
Verujemo da će Nemačka i Crna Gora odigrati u brzom ritmu.
NAŠ TIP: Crna - Gora - Nemačka +168,5 (kvota 1,87)
