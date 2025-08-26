ISKUSTVO JE NA STRANI FRANCUZA: Rus ume da odigra na visokom nivou

ROMAN Safiulin i Gael Monfis će odmeriti snage u prvm kolu četvrtog grend slema u sezoni.

Foto: Profimedia

Rus voli da diktira tempo, podjednako su mu dobri svi udarci i igra blizu osnovne linije.

Ipak, ima dosta i mana u svojoj igri, nije konstantan i ne može da igra dobro u kontinuitetu.

Kao mlad je bio izuzetno talentovan, ali zbog slabe psihe nije mogao da napravi bolje rezultate.

Monfis je dosta iskusniji i danas će imati čemu da se nada. Verujemo da će obojica uzeti po set.

NAŠ TIP: US +3,5 (kvota 1,43)

