ISKUSTVO JE NA STRANI FRANCUZA: Rus ume da odigra na visokom nivou
ROMAN Safiulin i Gael Monfis će odmeriti snage u prvm kolu četvrtog grend slema u sezoni.
Rus voli da diktira tempo, podjednako su mu dobri svi udarci i igra blizu osnovne linije.
Ipak, ima dosta i mana u svojoj igri, nije konstantan i ne može da igra dobro u kontinuitetu.
Kao mlad je bio izuzetno talentovan, ali zbog slabe psihe nije mogao da napravi bolje rezultate.
Monfis je dosta iskusniji i danas će imati čemu da se nada. Verujemo da će obojica uzeti po set.
NAŠ TIP: US +3,5 (kvota 1,43)
