MOGAO BI DA IZNENADI: Amerikanac ima dobre šanse na Ju-Es openu

Marko Milosavljević

26. 08. 2025. u 08:50

OBRAČUN Pola i Molera imaćemo u prvom kolu četvrtog ovogodišnjeg grend slema.

МОГАО БИ ДА ИЗНЕНАДИ: Американац има добре шансе на Ју-Ес опену

FOTO: Profimedia

Amerikanac je jedan od igrača koji igra jako dobro na betonu i mogao bi da bude faktor iznenađenja na ovom turniru.

Izuzetno je fizički spreman, uslovi u Njujorku mu prijaju, ali bitno je da odigra na svom nivou.

Pol je jako dobar sa osnovne linije, ima dobro kretanje i spreman je da igra duge razmene.

Verujemo da u prvom kolu neće imati većih problema.

NAŠ TIP: Pol - Moler 3:0 (kvota 1,60)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

