MOGAO BI DA IZNENADI: Amerikanac ima dobre šanse na Ju-Es openu
OBRAČUN Pola i Molera imaćemo u prvom kolu četvrtog ovogodišnjeg grend slema.
Amerikanac je jedan od igrača koji igra jako dobro na betonu i mogao bi da bude faktor iznenađenja na ovom turniru.
Izuzetno je fizički spreman, uslovi u Njujorku mu prijaju, ali bitno je da odigra na svom nivou.
Pol je jako dobar sa osnovne linije, ima dobro kretanje i spreman je da igra duge razmene.
Verujemo da u prvom kolu neće imati većih problema.
NAŠ TIP: Pol - Moler 3:0 (kvota 1,60)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
