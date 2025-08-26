MOGAO BI DA IZNENADI: Amerikanac ima dobre šanse na Ju-Es openu

OBRAČUN Pola i Molera imaćemo u prvom kolu četvrtog ovogodišnjeg grend slema.

Amerikanac je jedan od igrača koji igra jako dobro na betonu i mogao bi da bude faktor iznenađenja na ovom turniru.

Izuzetno je fizički spreman, uslovi u Njujorku mu prijaju, ali bitno je da odigra na svom nivou.

Pol je jako dobar sa osnovne linije, ima dobro kretanje i spreman je da igra duge razmene.

Verujemo da u prvom kolu neće imati većih problema.

NAŠ TIP: Pol - Moler 3:0 (kvota 1,60)

