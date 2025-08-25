TIP ostali sportovi

DOMINIRAO JE UKVALIFIKACIJAMA: Hrvat danas igra protiv nestabilnog Rusa!

Marko Milosavljević

25. 08. 2025. u 08:35

DINO Prižmić i Andrej Rubljov će se sastati u prvom kolu Ju-Es opena.

ДОМИНИРАО ЈЕ УКВАЛИФИКАЦИЈАМА: Хрват данас игра против нестабилног Руса!

FOTO: Tanjug/AP/Marta Lavandier

Hrvat je perošle godine imao dosta problema sa povredam i nije uspeo da igra dobro u kontinuitetu, međutim, ove sezone prikazuje sjajan tenis.

Osvojio je nekoliko čelindžera, često je igrao u završnicama i samim tim podizao samopouzdanje.

Do glavnog žreba grend slema u Njujorku je morao putem kvalifikacija. Upisao je tri pobede i izgubio samo jedan set.

Sa druge strane, Rus je nestabilan već neko vreme, ne može da pronađe svoj ritam i često se muči na terenu.

NAŠ TIP: +36,5 (kvota 1,75)

