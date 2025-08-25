DOMINIRAO JE UKVALIFIKACIJAMA: Hrvat danas igra protiv nestabilnog Rusa!
DINO Prižmić i Andrej Rubljov će se sastati u prvom kolu Ju-Es opena.
Hrvat je perošle godine imao dosta problema sa povredam i nije uspeo da igra dobro u kontinuitetu, međutim, ove sezone prikazuje sjajan tenis.
Osvojio je nekoliko čelindžera, često je igrao u završnicama i samim tim podizao samopouzdanje.
Do glavnog žreba grend slema u Njujorku je morao putem kvalifikacija. Upisao je tri pobede i izgubio samo jedan set.
Sa druge strane, Rus je nestabilan već neko vreme, ne može da pronađe svoj ritam i često se muči na terenu.
NAŠ TIP: +36,5 (kvota 1,75)
