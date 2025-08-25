TIP ostali sportovi

MOŽE LI SRBIN DO IZNENAĐENJA? Mišina forma ide uzlaznom putanjom!

Marko Milosavljević

25. 08. 2025. u 09:25

MIOMIR Kecmanović i Žoao Fonseka će se sastati u prvom kolu Ju-Es opena.

МОЖЕ ЛИ СРБИН ДО ИЗНЕНАЂЕЊА? Мишина форма иде узлазном путањом!

FOTO: Tanjug/AP

Srpski teniser ne igra trenutno svoj najbolji tenis, ali forma je počela da mu ide uzlaznom putanjom.

U Vinston Sejlemu je odigrao sasvim korektno, u prvom kolu je savladao Aleksandra Kovačevića, a zatim i Lučana Darderija, ipak, u četvrtfinalu je eliminisan od strane Sebastijana Korde.

Sa druge strane, Brazilac je dosta pao u formi i idealna je prilika da se napravi iznenađenje.

NAŠ TIP: Fonseka - Kecmanović 2 (kvota 2,45)

