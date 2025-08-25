MOŽE LI SRBIN DO IZNENAĐENJA? Mišina forma ide uzlaznom putanjom!
MIOMIR Kecmanović i Žoao Fonseka će se sastati u prvom kolu Ju-Es opena.
Srpski teniser ne igra trenutno svoj najbolji tenis, ali forma je počela da mu ide uzlaznom putanjom.
U Vinston Sejlemu je odigrao sasvim korektno, u prvom kolu je savladao Aleksandra Kovačevića, a zatim i Lučana Darderija, ipak, u četvrtfinalu je eliminisan od strane Sebastijana Korde.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sa druge strane, Brazilac je dosta pao u formi i idealna je prilika da se napravi iznenađenje.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: Fonseka - Kecmanović 2 (kvota 2,45)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
25. 08. 2025. u 07:17
OPORAVLjEN JE: Moskovljanin nije hteo da se izlaže riziku!
25. 08. 2025. u 08:50
ARGENTINAC JE OPASNIJI NA ŠLjACI: Mikelsen ima protivnika po meri!
25. 08. 2025. u 08:00
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, iznenadio je mnoge svojim ponašanjem na poslednjoj utakmici.
24. 08. 2025. u 20:01
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
Tragedija je zadesila fudbal.
24. 08. 2025. u 18:58
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.
24. 08. 2025. u 12:23
Komentari (0)