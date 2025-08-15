ZA LJUBITELJE BEJZBOLA: Veliki broj poena u Minesoti i Koloradu

BEJZBOL

Minesota Tvinsi – Detroit Tajgersi



Minesota ima solidnu ofanzivu sa prosekom od oko 4,5 poena po meču, dok Detroit postiže čak 4,8 poena u proseku. Zajedno primaju najmanje 9 poena po utakmici, pa se očekuje efikasan meč.

Kolorado Rokis – Arizona Dajmondbeksi



Ukupna kvota: 2,11

Kolorado beleži oko 4,3 poena po utakmici, a Arizona oko 4,6. Njihove odbrane zajedno primaju preko 10 poena u proseku, što najavljuje otvoren meč sa puno poena.