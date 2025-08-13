TIP ostali sportovi

SABALENKA MORA BITI OPREZNA: Mlada Španjolka igra najbolji tenis svoje karijere

В.М.

13. 08. 2025. u 11:43

PRVA teniserka sveta ponovo nastupa u Sinsinatiju koji joj služi kao generalno proba pred završni grend slem u godini, a rivalka u osmini finala prestižnog mastersa biće joj Ema Radukanu (18.30).

FOTO: Tanjug/AP/Marta Lavandier

Arina Sabalenka suvereno drži poziciju najbolje teniserke sveta, ubedljivo je prva na listi, ali ove sezone i dalje nije osvojila nijedan grend slem, tako da gori od želje da prekine taj niz i osvoji Ju-Es open koji se igra krajem avgusta.

Kao generalnu probu za Njujork izabrala je masters u Sinsinatiju na kojem brani titulu koju je osvojila prošle godine pobedišvi Džesiku Pegulu finalu (6:3, 7:5).

Nakon toga osvojila je i Ju-Es open i planira da isto učini ove godine, a sudeći po početku turnira u Sinsinatiju velika je verovatnoća da će to i učiniti.

Žreb ju je upario sa veoma neugodnom Marketom Vondrušovom koja ju je ozbiljno namučila u prvom setu, ali je Beloruskinja uhvatila zalet kada je bilo najpotrebnije i na kraju rutinski slavila (7:5, 6:1).

U trećoj rundi je imala dosta teži zadatak, sastala se sa probuđenom Emom Radukanu koja igra odličan tenis i to je ponovo pokazala. Gledali smo spektakularan meč, trajao je više od tri sata, obe su igrale izuzetno kvalitetan tenis, a na kraju je Beloruskinja bila ta koja je slavila (7:6 (3), 4:6, 7:6 (5)).

Poznato je da je Sabalenkima omiljena podloga beton, na njoj je pružala najbolje partije u karijeri, osvojila najviše turnira i možemo očekivati njenu dominaciju u završnom kvartalu sezone.

Današnji rival biće joj Džesika Buzas Maneiro koja ove godine igra najbolji tenis u svojoj karijeri. Trenutno 42. teniserka sveta je dospela do nekoliko četvrtfinala ove sezone, pruža odlične parije i ništa drugačije nije u Sinsinatiju gde je upisala tri trijumfa bez izgubljenog seta.

Prvo je savladala Venus Vilijams, koja se vratila tenisu pred početak američke turneje, zatim je bila bolja od nekadašnje finalistkinje Ju-Es opena Lejle Fernandez, dok je u prošlom kolu trijumfovala protiv Tejlor Taunzend.

Moral španske teniserke je na visokom nivou, nadmašila je očekivanja u Sinsinatiju i bez pritiska ulazi u duel sa Sabalenkom.

Večerašnje rivalke su sastale jednom ove sezone, to je bilo na Australijan openu kada je Sabalenka bila bolja sa 2:0 u setovima (6:3, 7:5).

Jasno je da je Beloruskinja danas veliki favorit, ali verujemo da je mlada Španjolka (22 godine) može namučiti kao što je bio slučaj u Australiji, njeni nastupi u Sinsinatiju to potvrđuju i tipujemo plus gemove jer ni granica nije previše zahtevna.

NAŠ TIP: ukupno gemova +17,5 (kvota 1,52)

