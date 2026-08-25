Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

25. 08. 2026. u 07:13

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto: Stuart Wallace / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utorak

20.45 Ispvič - Lester GG (1.73)

21.00 Bode glimt - NEC GG (1.40)
21.00 LASK - Seltik GG (1.50)

Ukupna kvota: 3.63

 

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