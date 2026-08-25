OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Utorak
20.45 Ispvič - Lester GG (1.73)
21.00 LASK - Seltik GG (1.50)
Ukupna kvota: 3.63
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