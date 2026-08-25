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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

В.М.

25. 08. 2026. u 08:12

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог уторка

Photo: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

AUSTRALIJA KUP

11.30 Lions - Nort sanšajn igls 1 (sa 1.30 na 1.25)

JUŽNA KOREJA K LIGA 1

12.00 Seol - Bučeon 1 (sa 1.53 na 1.40)

ČEŠKA KUP

17.30 Horni Redice - Dukla Prag 2 (sa 1.22 na 1.17)

LIGA ŠAMPIONA

21.00 LASK - Seltik 1 (sa 2.35 na 2.05)

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UMRO NAJBOGATIJI NEMAC: Firma profitirala od ubijanja Jevreja, a suvlasnik bio Jevrejin - ubijen u Aušvicu! Šta će biti sa milijardama evra?

PREDUZETNIK i milijarder Klaus-Mihael Kine preminuo je u 89. godini. "Kühne+Nagel Grupa" potvrdila je to u ponedeljak. Firma koju je nasledio, za naciste je prevozila stvari progonjenih i ubijenih Jevreja. Kine je celog života negirao mračnu prošlost svoje porodice, piše Dojče Vele. Dugo je slovio za najbogatijeg Nemca ili je bio među najbogatijim za devet decenija života.

24. 08. 2026. u 18:42 >> 18:51

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