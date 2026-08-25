KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
AUSTRALIJA KUP
11.30 Lions - Nort sanšajn igls 1 (sa 1.30 na 1.25)
JUŽNA KOREJA K LIGA 1
12.00 Seol - Bučeon 1 (sa 1.53 na 1.40)
ČEŠKA KUP
17.30 Horni Redice - Dukla Prag 2 (sa 1.22 na 1.17)
LIGA ŠAMPIONA
21.00 LASK - Seltik 1 (sa 2.35 na 2.05)
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