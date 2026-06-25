3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
19.00 Skovde - Lidkoping UG 3+ (1.38)
22.00 Ekvador - Nemačka UG 3+ (1.70)
22.00 Kurasao - Obala Slonovače UG 3+ (1.50)
Ukupna kvota: 4.68
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