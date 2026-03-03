NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Utorak 21.00 Barselona - Atletiko Madrid 1 (1.50)



21.15 Vulverhempton - Liverpul GG (1.78) 21.00 Komo - Inter GG (1.80)21.15 Vulverhempton - Liverpul GG (1.78) Ukupna kvota: 4.81

Barsa juri četiri gola zaostatka protiv Atletika, napašće od prvog minuta, napraviti veliki pritisak na Madriđanima i verujemo doći do trijumfa.

Komo igra napadački fudbal pod Fabregasom, sigurno će izaći visoko protiv Intera koji je kvalitetniji tim i imaće šanse to da kazni, očekujemo dosta golova.

Vulvsi su opušteni, igraju bez ikakvog pritiska i zato su opasan protivnik Liverpulu koji je više puta ove sezone pokazao da ima ozbiljnih defanzivnih problema.

