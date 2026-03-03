NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Utorak
21.00 Barselona - Atletiko Madrid 1 (1.50)
21.15 Vulverhempton - Liverpul GG (1.78)
Ukupna kvota: 4.81
Barsa juri četiri gola zaostatka protiv Atletika, napašće od prvog minuta, napraviti veliki pritisak na Madriđanima i verujemo doći do trijumfa.
Komo igra napadački fudbal pod Fabregasom, sigurno će izaći visoko protiv Intera koji je kvalitetniji tim i imaće šanse to da kazni, očekujemo dosta golova.
Vulvsi su opušteni, igraju bez ikakvog pritiska i zato su opasan protivnik Liverpulu koji je više puta ove sezone pokazao da ima ozbiljnih defanzivnih problema.
