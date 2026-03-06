NA "MARADONI" SE NIKO JOŠ NIJE GOSTIO OVE SEZONE: "Bikovima" bi nova pobeda dobro došla u bori za opstanak, ali od decembra nisu vezali dve

TORINO se suočava sa teškim izazovom na stadionu "Dijego Armando Maradona", gde ga čeka Napoli koji želi da učvrsti svoju poziciju među prva tri tima u Seriji A i zafrži kakve-takve nde da može da odbrani naslov prvaka.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon pobeda u prošlom kolu, obe ekipe ulaze u ovaj meč sa obnovljenim samopouzdanjem, ali i sa svesnošću o važnosti svakog boda u borbi za svoje ciljeve.

Napoli je u prošlom kolu, zahvaljujući golu u 96. minutu, savladao Veronu rezultatom 2:1, čime je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede u svim takmičenjima (jedan remi, dva poraza). Dok se Inter udaljava u trci za "skudeto", najrealniji cilj za Napolitance je plasman među prva tri tima, iako im Roma diše za vratom sa samo dva boda zaostatka.

Prošlonedeljna pobeda bila je tek četvrta za Napoli u poslednjih deset prvenstvenih mečeva (četiri remija, dva poraza), što ukazuje na nedostatak doslednosti pa će trener Antonio Konte morati da pronađe način da stabilizuje formu tima. Ipak, Napoli se ponosi činjenicom da je jedini tim u Seriji A koji je neporažen na domaćem terenu ove sezone, iako tri remija u poslednjih pet ligaških utakmica kod kuće (dve pobede) pokazuju da nisu bili na svom dominantnom nivou.

Sa druge strane, Torino je prošle nedelje savladao Lacio sa 2:0, čime je prekinuo niz od četiri takmičarske utakmice bez pobede (jedan remi, tri poraza). Ova pobeda je ujedno bila i uspešan debi za novog trenera Roberta D'Aversu. S obzirom na to da su svi timovi ispod njih na tabeli izgubili u prošlom kolu, "granati" su se ovom pobedom udaljili šest bodova od zone ispadanja.

Još tri boda u ovom meču bi dodatno povećala njihove šanse za opstanak. Međutim, Torino nije vezao dve uzastopne pobede u ligi od gregorijanskog Božića (tri pobede, jedan remi, sedam poraza). Posebno su se mučili na gostovanjima u poslednje vreme, izgubivši tri od poslednja četiri takva susreta (jedan remi) i nisu uspeli da postignu gol ni u jednom od tih poraza.

Kada je reč o međusobnim susretima, poraz od 1:0 u prvom delu sezone bio je tek drugi poraz Napolija u poslednji 21 međusobni duel (četrnaest pobeda, pet remija). Torino, sa druge strane, nije uspeo da veže dve uzastopne pobede protiv Napolija od maja 2009. godine.

Statistika takođe nudi zanimljive uvide. Šest od poslednjih sedam pobeda Napolija na domaćem terenu u ligi bilo je uz primljen gol. Dvadeset od 27 ligaških utakmica Napolija ove sezone imalo je isti rezultat na poluvremenu i na kraju utakmice. Takođe, u ligi je ove sezone u 11 utakmica Torina prvi gol postignut između 16. i 30. minuta, što je najviše u ligi.

Zanimljivo je i da su samo utakmice Intera u Seriji A imale veći prosek golova po utakmici od Torina (2.74) ove sezone, što ukazuje na to da su mečevi Torina često efikasni i puni golova, kako u napadu tako i u odbrani.

Ključni igrači na koje treba obratiti pažnju su defanzivac Napolija Huan Hesus, koji mora biti oprezan jer je dobio karton u četiri od poslednjih pet utakmica u Seriji A, kao i u prvom međusobnom susretu. U tom meču, pozajmljeni igrač Napolija, Đovani Simeone, postigao je pobedonosni gol protiv svog matičnog kluba, što znači da je pet od njegovih šest golova za Torino bilo za vođstvo od 1:0.

Što se tiče izostanaka, Napoli nema novih povreda ili suspenzija, dok se Emirhan Ilhan iz Torina vraća nakon suspenzije. S obzirom na nedavni domaći učinak Napolija, klađenje na pobedu domaćina uz golove obe ekipe deluje kao mudar izbor. Ovaj meč obećava uzbuđenje i borbu do poslednjeg zvižduka, s obzirom na uloge koje su u igri za oba tima.

PREDLOG ZA HRABRIJE: 1&GG (4,20)