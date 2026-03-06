REAL U PROBLEMU, SELTA SANJA NOVI UDARAC: "Nebeskoplavi" jure duplu pobedu nad Madriđanima!

"KRALjEVIĆI" dolaze u Vigo posle dva uzastopna ligaška poraza, dok je Selta u seriji pobeda i veruje da na "Balaidosu" (21.00) može ponovo da iznenadi velikog rivala kao što je učinila u prvom delu sezone (2:0).

Foto: Profimedia

Posle dva uzastopna poraza u prvenstvu, "kraljevski klub" je pao na drugo mesto tabele i sada zaostaje četiri boda za Barselonom. Sa druge strane, Selta igra odlično i trenutno se nalazi na šestoj poziciji, što je mesto vodi u Evropu.

Ekipa Klaudija Hiraldesa u meč ulazi u sjajnom raspoloženju. Nebeskoplavi su pobedili u poslednja četiri meča u svim takmičenjima, uključujući i dvomeč protiv PAOK-a u plej-ofu Lige Evrope, čime su obezbedili mesto u osmini finala gde ih čeka duel sa Lionom.

Poslednji trijumfi u prvenstvu protiv Majorke i Đirone dodatno su podigli samopouzdanje domaćina, koji sada imaju četiri boda više od Espanjola i samo tri manje od Betisa.

Ipak, jedna stvar brine navijače Selte, učinak na "Balaidosu". Uprkos dobroj formi, tim iz Viga je ove sezone dobio samo četiri od 13 domaćih mečeva u ligi.

S druge strane, Real Madrid ima najbolji gostujući učinak u La Ligi, pošto je na 13 gostovanja osvojio čak 27 bodova.

Ipak, trenutak u kom dolaze u Vigo daleko je od idealnog.

Porazi od Osasune i Hetafea uzdrmali su tim Alvara Arbeloe, koji se dodatno suočava sa velikim problemima sa povredama.

Najveći udarac je teška povreda kolena Rodriga, koji će sigurno propustiti ostatak sezone. Pored njega, van stroja su i Kilijan Mbape, Džud Belingem, David Alaba, Eder Militao i Dani Sebaljos.

Madriđane uskoro očekuje i veliki dvomeč sa Mančester Sitijem u osmini finala Lige šampiona, kao i gradski derbi protiv Atletika, pa Arbeloa mora pažljivo da raspoređuje snage kako se sezona ne bi raspala u najvažnijem trenutku.

Selta ima dodatni motiv jer je već pobedila Real ove sezone – u decembru su slavili sa 2:0 na "Bernabeuu", pa sada imaju priliku da prvi put posle više od decenije upišu duplu pobedu nad madridskim gigantom.

Znamo kako će Selta igrati, napadački, kako Hiraldez voli i verujemo da će ponovo uspeti da pronađe put do mreže Kurtoea koji ne može sam da drži tanku odbranu Real Madrida.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć