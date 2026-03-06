Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

06. 03. 2026. u 06:52

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

FOTO: Tanjug/AP

Petak

18.00 Istra - Osijek X2 (1.45)

20.45 PSŽ - Monako GG&|1+&||1+ (1.85)
21.00 Selta - Real Madrid |1+&2+ (1.50)

Ukupna kvota: 4.42

Osijek se bori za opstanak i do bitnog boda bi mogao na gostovanju Istri koja se ne bori ni za šta i nalazi se u katastrofalnoj formi.

PSŽ i Monako su skoro u Ligi šampiona odigrali veoma zanimljiv dvomeč, sa dosta golova, ništa manje ne očekuje ni na njihovom večeršnjem susretu.

Selta igra napadački, na gol više, a Real mora napasti pobedu jer mu Barsa beži četiri boda, tako da verujemo da će biti pogodaka na "Balaidosu".

