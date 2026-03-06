NEVIĐENA DRAMA U KOLORADU! Nikola Jokić ludim tripl-dablom rasplakao Luku Dončića (VIDEO)

Košarkaši Denvera savladali su Los Anđeles Lejkerse u Koloradu - 120:113.

Foto: AP

Nikola Jokić je kao po običaju junak meča, a trip- dabl je već upisao ipre kraja treće četvrtine. Srpski as je na kraju meč završio sa čak 28 poena uz 12 skokova i 13 asistencija, dok je šutirao 10/14 za dva poena, 0/1 za tri poena, a sa linije za slobodna bacanja imao je perfektnih 8/8.

Ruku na srce i na drugoj strani odličan je bio i Luka Dončić, pošto je Slovenac završio meč sa 27 poena uz 11 skokova i sedam asistencija.

Jokića je sa istim brojem poena pratio Džamal Marej, koji je u ostalim kategorijama imao nešto slabije brojke od najboljeg igrača na planeti. Na drugoj strani terena izostao je karkterističan učinak Lebrona Džejmsa koji je postigao "tek" 16 poena i zbog toga nije bio među najefikasnijim igračima na utakmici.

Što se tiče meča u Koloradu, Denver je tokom većeg dela utakmice imao dvocifrenu prednost. tim Nikole Jokića počeo je meč serijom 11-0, a do kraja prve deonice imali su i tri poena prednosti na svojoj strani. Početkom druge i treće deonice je Denver uspevao da stigne i do maksimalnih 15 poena razlike. Sve su to mogli da prokockaju u finišu...

Nakon što je Denver stigao do 102:88, Los anđeles Lejkersi su postigli 11 poena u nizu i tako uneli potpunu rezultatsku neizvesnost u ovaj meč. Tim Luke Dončića počeo je da mašta o pobedi na neugodnom gostovanju u Koloradu, a bili su joj još bliže nekoliko minuta kasnije kada su imali samo poen zaostatka - 112:111. Tada je Nikola Jokić postigao četiri poena u nizu i rešio dramu.

Bio je ovo faktički meč u kojem su Lejkersi mogli da "uhvate" Denver Nagetse, pošto je tim Nikole Jokića bežao samo jednu pobedu ispred na tabeli Zapadne konferencije. Tako su Nagetsi ovim trijumfom ne samo pobegli Dončiću i drugarima, nego su čak pretekli Hjuston Roketse.

Tako je Denver sada četvrti na Zapadu sa skorom 39-24, dok je sa druge strane tim iz Los Anđelesa sa 37-25 ostao na šestoj poziciji.

Denver će u narednom periodu igrati protiv Njujorka, Oklahome, Hjustona i San Antonija, a zatim 15. marta ponovo protiv Los Anđeles Lejkersa. Do tog meča Lejkersi će odigrati utakmice protiv Indijane, Njujorka, Minesote i Čikaga. Pogledajte stanje na tabeli Zapadne konferencije NBA lige: