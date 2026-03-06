TRESE SE REGION! Crvena zvezda i Dinamo Zagreb krenuli u totalni obračun

U Jugoslaviji su bili veliki rivali, neki su čak toliko smeli da tvde da je baš prekid meča u Zagrebu 13.maja 1990. godine, kada su snage trebali da odmere Dinamo i Crvena zvezda najavio krvoproliće u regionu.

FOTO: N. Skenderija

I kada se rat završio, crveno-beli iz Beograda i modri iz Zagreba su stalno bili konkurencije. Za vreme vladavine Zdravka Mamića Dinamo je bio možda i najbolji klub na Balkanu, ali poslednjih godina je to Crvena zvezda sa Zvezdanom Terzićom. Iako nikada više nisu odmerili snage od raspada stare Jugoslavije uvek su se merili jedni od druge.

A sada dolazi zanimljiva informacija iz Afrike. Naime, tamošnji mediji ekskluzivno saznaju, Crvena zvezda je jako zainteresovana za Adamu Kulibalija, krilnog napadača Al Hilala iz Omdurmana.

Isti izvor navodi da su crveno-beli spremni da plate Malijca dva miliona evra, a navode da je konkurencija zagrebački Dinamo i dva kluba iz Saudijske Arabije. Iako važi za jednog od najtalentovanijih igrača Malija, Adama Kulibali do sada nije imao dodira sa evropskim fudbalom.

Kulibali je ove sezone bio odličan i u Afričkoj Ligi šampiona, u kojoj je postigao dva gola. Ranije se pominjalo da su za krilnog fudbalera riđenog 2006. godine zainteresovani Klub Briž, Milan i francuski Brest.

Međutim, Crvena zvezda i Dinamo su ušli u ozbiljan klinč i možda totalni obračun da se vidi ko je gazda u regionu beogradski crveno-beli ili modri iz Zagreba.