ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE!

06. 03. 2026. u 07:07

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

Petak

20.30 Bajern - B. Menhengladbah |2+ (1.77)

20.45 PSŽ - Monako |2+ (1.95)

Ukupna kvota: 3.45

Fudbal

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" upleteni su i Iran, ali i Sjedinjene Američke Države i Izrael koji su Irance napali, pa izazvali odgovor u vidu raketa i dronova po okolnim zemljama u kojima su američke vojne baze.

05. 03. 2026. u 12:19

