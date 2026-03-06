ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE!
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Petak
20.30 Bajern - B. Menhengladbah |2+ (1.77)
20.45 PSŽ - Monako |2+ (1.95)
Ukupna kvota: 3.45
Preporučujemo
RUKOMETNI TIKET: Predlozi iz različitih zemalja širom Evrope
06. 03. 2026. u 07:46
KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
06. 03. 2026. u 07:40
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg "TIP" - tiketa ostalih sportova
06. 03. 2026. u 07:29
JUČE SMO PROŠLI OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
06. 03. 2026. u 07:15
UKRAJINA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta joj je Zapad uradio!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije" nisu sada upleteni Rusi, već Ukrajinci. Jer, jedna zabrana je njima izrečena.
05. 03. 2026. u 18:30
TRESE SE REGION! Srbija udara na Hrvatsku! Spektakl u najavi!
Meč koji se dugo čekao.
05. 03. 2026. u 13:32
DETONACIJA U PARTIZANU! Bogdan Bogdanović se vraća! Bivši saigrač sve potvrdio!
Izjava koja je oduševila sve navijače crno-belih.
05. 03. 2026. u 18:08
Komentari (0)