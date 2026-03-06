Svet

"TEHERAN HITNO TRAŽI DOGOVOR" Tramp im poručio "da malo kasne"

P. Đurđević

06. 03. 2026. u 07:22

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Iran pokušava da postigne dogovor sa SAD-om, ali da je, prema njegovim rečima, za to "malo kasno".

ТЕХЕРАН ХИТНО ТРАЖИ ДОГОВОР Трамп им поручио да мало касне

Foto: Veštačka inteligencija

Govoreći u Beloj kući na događaju u čast šampiona Glavne lige fudbala iz 2025. godine, kluba Inter Majami CF, Tramp je rekao da iranska strana traži način da postigne sporazum, preneo je Si-bi-es.

- Zovu, pitaju: 'Kako da postignemo dogovor?' Rekao sam: 'Malo kasnite - rekao je Tramp, dodajući da Sjedinjene Američke Države trenutno žele da nastave borbe više nego Iran.

On je naveo da američka vojska zajedno sa Izraelom nastavlja operacije protiv Irana.

- Vojska Sjedinjenih Američkih Država, zajedno sa divnim izraelskim partnerima, nastavlja potpuno da uništava neprijatelja mnogo pre roka i na nivoima koje ljudi nikada ranije nisu videli - rekao je Tramp.

Prema njegovim rečima, američke i izraelske snage uništavaju iranske rakete i dronove i u tri dana su potopljena 24 broda iranske mornarice, dok su protivvazdušna odbrana, avioni, komunikacije i deo lansirnih rampi za rakete takođe uništeni.

(Tanjug)

