JUČE SMO PROŠLI OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

О.М.

06. 03. 2026. u 07:15

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Jučerašnje predloge za GG tiket možete videti na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

17.00 Zlate Morave - Liptovski Mikulaš GG (1,52)

20.00 Sanderlend U21 - Votford U21 GG (1,43)
20.15 Etoal karuž - Arau GG (1,55)

Ukupna kvota: 3,37

 

