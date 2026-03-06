A NAKON HAOSA! Navijači Novog Pazara su uradili nešto nezapamćeno (VIDEO)

HAOS za haosom u Novom Pazaru!

Podsećanja radi, prvo su nemile scene viđene su juče na utakmici Novi Pazar - Crvena zvezda, gde je na tribinama došlo do nekoliko tuča, prvo između Delija i policije, posle gađanja bakljama između navijača, a zatim su se navijači Novog Pazara međusobno potuki na svojoj tribini.

Ludnica se nastavila i kasnije na ulicama, gde je autobus sa navijačima Zvezde kamenovan, nakon čega su oni iskakali kroz polomljene prozore da se obračunaju sa domaćim pristalicama, a tom prilikom je čitav grad bio pod policijskom blokadom.

Međutim, nije se sve smirilo ni posle odlaska navijača Zvezde iz grada, jer su se očigledno pristalice Novog Pazara sukobile međusobno i na ulicama.

Navijači nisu birali ni vreme ni mesto za obračun, pa su se potukli ispred policijske stanice. Nesvakidašnje svakako!