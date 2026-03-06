Fudbal

A NAKON HAOSA! Navijači Novog Pazara su uradili nešto nezapamćeno (VIDEO)

Новости онлине

06. 03. 2026. u 05:32

HAOS za haosom u Novom Pazaru!

А НАКОН ХАОСА! Навијачи Новог Пазара су урадили нешто незапамћено (ВИДЕО)

Foto: ATA images

Podsećanja radi, prvo su nemile scene viđene su juče na utakmici Novi Pazar - Crvena zvezda, gde je na tribinama došlo do nekoliko tuča, prvo između Delija i policije, posle gađanja bakljama između navijača, a zatim su se navijači Novog Pazara međusobno potuki na svojoj tribini.

Ludnica se nastavila i kasnije na ulicama, gde je autobus sa navijačima Zvezde kamenovan, nakon čega su oni iskakali kroz polomljene prozore da se obračunaju sa domaćim pristalicama, a tom prilikom je čitav grad bio pod policijskom blokadom.

Međutim, nije se sve smirilo ni posle odlaska navijača Zvezde iz grada, jer su se očigledno pristalice Novog Pazara sukobile međusobno i na ulicama.

Navijači nisu birali ni vreme ni mesto za obračun, pa su se potukli ispred policijske stanice.  Nesvakidašnje svakako!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

IRAN NAPADNUT, A RUSIJA KAŽNJENA! Sergej Lavrov o onome što šta rade Amerika i Izrael, a kako u svemu prolaze Rusi
Fudbal

0 10

IRAN NAPADNUT, A RUSIJA KAŽNjENA! Sergej Lavrov o onome što šta rade Amerika i Izrael, a kako u svemu prolaze Rusi

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" upleteni su i Iran, ali i Sjedinjene Američke Države i Izrael koji su Irance napali, pa izazvali odgovor u vidu raketa i dronova po okolnim zemljama u kojima su američke vojne baze.

05. 03. 2026. u 12:19

IRAN NAPADNUT, A RUSIJA KAŽNJENA! Sergej Lavrov o onome što šta rade Amerika i Izrael, a kako u svemu prolaze Rusi
Fudbal

0 10

IRAN NAPADNUT, A RUSIJA KAŽNjENA! Sergej Lavrov o onome što šta rade Amerika i Izrael, a kako u svemu prolaze Rusi

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" upleteni su i Iran, ali i Sjedinjene Američke Države i Izrael koji su Irance napali, pa izazvali odgovor u vidu raketa i dronova po okolnim zemljama u kojima su američke vojne baze.

05. 03. 2026. u 12:19

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA: MAXI platforma posvećena zdravoj ishrani

ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA: MAXI platforma posvećena zdravoj ishrani