A NAKON HAOSA! Navijači Novog Pazara su uradili nešto nezapamćeno (VIDEO)
HAOS za haosom u Novom Pazaru!
Podsećanja radi, prvo su nemile scene viđene su juče na utakmici Novi Pazar - Crvena zvezda, gde je na tribinama došlo do nekoliko tuča, prvo između Delija i policije, posle gađanja bakljama između navijača, a zatim su se navijači Novog Pazara međusobno potuki na svojoj tribini.
Ludnica se nastavila i kasnije na ulicama, gde je autobus sa navijačima Zvezde kamenovan, nakon čega su oni iskakali kroz polomljene prozore da se obračunaju sa domaćim pristalicama, a tom prilikom je čitav grad bio pod policijskom blokadom.
Međutim, nije se sve smirilo ni posle odlaska navijača Zvezde iz grada, jer su se očigledno pristalice Novog Pazara sukobile međusobno i na ulicama.
Navijači nisu birali ni vreme ni mesto za obračun, pa su se potukli ispred policijske stanice. Nesvakidašnje svakako!
