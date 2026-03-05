TRESE SE REGION! Srbija udara na Hrvatsku! Spektakl u najavi!
Meč koji se dugo čekao.
Ženska teniska reprezentacija Srbije igraće od 7. do 11. aprila u portugalskom Oeirasu u Evro-afričkoj Grupi 1 "Bili Džin King" kupa u grupi A protiv Slovačke, Hrvatske i Litvanije, odlučeno je žrebom, saopštio je danas TSS.
U saopštenju TSS se navodi da je Srbiji za plasman u novembarski plej-of "Bili Džin King kupa" potrebno da se nađe među prve tri prvoplasirane selekcije na turniru u Portugaliji.
U grupi B u portugalskom Oeirasu igraće Holandija, Turska, Mađarska i Gruzija, u grupi C Rumunija, Francuska, Letonija i Norveška, dok će u grupi D biti Nemačka, Danska, Portugalija i Švedska.
"Pobednici grupa razigravaju za plasman u plej-of Bili Džin King kupa po sistemu A1-D1, B1-C1. Pobednici prvih duela obezbeđuju direktan plasman, ali razigravaju za plasman, a u drugom razigravanju poraženi traže trećeg putnika. Drugoplasirani timovi razigravaju za pasman od 5. do 8. mesta (A2-D2, B2-C2, pa pobednik sa pobednikom i poraženi sa poraženim). Trećeplasirane i poslednjeplasirane selekcije igraju u plej-autu, za opstanak, ukrštaju A3-D4, A4-D3, B3-C4, B4-C3, a četiri reprezentacije koje budu poražene u tim duelima ispadaju u Evro-afričku Grupu 2", navode iz TSS.
Selektor reprezentacije Srbije Dušan Vemić je do sada u dresu sa državnim grbom vodio Aleksandru Krunić (579. u singlu, 8. u dublu), Olgu Danilović (90, 86), Lolu Radivojević (142, 1.311), Teodoru Kostović (164, 1.385), Miu Ristić (272, -), Katarinu Jokić (299, 584), Ninu Stojanović (345, 345), Nataliju Senić (346, 335), Anju Stanković (508, 310) i juniorke Lunu Vujović (820, 1.211) i Anastasiju Cvetković (849, 1.233).
TSS je naveo da će konačan spisak teniserki Srbije koje će igrati u Portugaliji biti poznat 9. marta.
