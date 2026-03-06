ZELENSKI MU PRETI SMRĆU, ORBAN PORUČUJE: Možete da me ubijete, ali naftu nam nećete oteti

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da nije lično zabrinut zbog pretnji smrću koje mu je, kako tvrdi, uputio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, napominjući da neće dozvoliti da njegova domovina bude ugrožena.

Foto> Profimedia/AI

Orban je naglasio da spor oko naftovoda Družba nije spor koji se tiče njega lično, već je, kako je naveo, reč o snabdevanju Mađarske energijom. Upozorio je da će upotrebiti sva politička sredstva kako bi probio ukrajinsku naftnu blokadu.

On je, prenosi Hirado, jasno stavio do znanja da Mađarska ne može da se prisiljava ili ucenjuje po pitanju energetske sigurnosti. Prema njegovim rečima, Ukrajinci su stavili Mađarsku pod naftnu blokadu, što vlada želi da spreči svim sredstvima. Naglasio je da je nafta koja čeka tranzit vlasništvo Mađarske, a ukrajinska strana je dužna da je isporuči na temelju ugovora EU. Orban je istakao da će upotrebiti sva politička i financijska sredstva za probijanje naftne blokade, a isključio je vojnu intervenciju jer, kako je naveo, "mađarska vlada stoji na strani mira".

- Energija je pitanje unutrašnje politike, pogađa džepove svake mađarske porodice. Ako se ne branimo, Mađari će platiti cenu. Zato ćemo da se branimo i razbijemo ovo, probićemo naftnu blokadu i nikakve pretnje opasne po život, ne mogu od toga da me odvrate - naglasio je Orban.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije danas je poručio Orbanu da će na njega usmeriti ukrajinske oružane snage ako Mađarska nastavi da opstruiše zajam EU Ukrajini od 90 milijardi evra.

- Nadamo se da određena osoba neće blokirati kredit od 90 milijardi ili njegovu prvu tranšu u Evropskoj uniji, a onda će Ukrajinci imati oružje. U suprotnom, daćemo adresu te osobe našim oružanim snagama, našim sinovima, neka ga zovu i razgovaraju s njim na svom jeziku - najavio je Zelenski, prenosi Hirado.

Budimpešta je preduzela ovaj korak kao odgovor na to što je Kijev obustavio tranzit ruske nafte kroz naftovod Družba. Mađarska vlada je više puta izjavila da neće prihvatiti ubrzani prijem Ukrajine u EU i da joj neće slati novac svojih građana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO