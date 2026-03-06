OBRT! Petostruki šampion Evrope odustao od Dušana Vlahovića

NIŠTA od mega transfera Dušana Vlahovića!

Foto: Printskrin

Barselona je odustala od srpskog reprezentativca. Kako prenosi Sport.es, razgovori na tu temu obustavljeni su pre nekoliko nedelja i u ovom trenutku nema naznaka da bi do realizacije moglo da dođe.

Navodi se da Barselona razmatra druge opcije za pojačanje u napadu, dok je mogućnost dolaska srpskog reprezentativca praktično isključena.

Prema istom izvoru, Vlahović je dolazak u Kataloniju postavio kao svoj glavni cilj, zbog čega je stopirao ostale pregovore sa potencijalnim zainteresovanim klubovima.

Vlahović je ove sezone odigrao 17 utakmica u svim takmičenjima, postigao šest golova i zabeležio dve asistencije, a ugovor sa Juventusom veže ga do leta 2026. godine.