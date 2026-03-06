OBRT! Petostruki šampion Evrope odustao od Dušana Vlahovića
NIŠTA od mega transfera Dušana Vlahovića!
Barselona je odustala od srpskog reprezentativca. Kako prenosi Sport.es, razgovori na tu temu obustavljeni su pre nekoliko nedelja i u ovom trenutku nema naznaka da bi do realizacije moglo da dođe.
Navodi se da Barselona razmatra druge opcije za pojačanje u napadu, dok je mogućnost dolaska srpskog reprezentativca praktično isključena.
Prema istom izvoru, Vlahović je dolazak u Kataloniju postavio kao svoj glavni cilj, zbog čega je stopirao ostale pregovore sa potencijalnim zainteresovanim klubovima.
Vlahović je ove sezone odigrao 17 utakmica u svim takmičenjima, postigao šest golova i zabeležio dve asistencije, a ugovor sa Juventusom veže ga do leta 2026. godine.
