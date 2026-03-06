"ŽELIMO DA UĐEMO I SVE POČISTIMO" Tramp otkrio koji je glavni cilj rata u Iranu, pomenuo i kopnenu invaziju

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je u ekskluzivnom razgovoru za NBC da želi potpunu smenu rukovodstva u Iranu i da ima u vidu nekoliko osoba koje smatra prikladnim za novog lidera.

Foto: AI/ilustracija

Tramp je takođe otkrio da se preduzimaju koraci kako bi se osiguralo da njegovi kandidati prežive rat.

- Želimo da uđemo i sve počistimo - rekao je Tramp u telefonskom razgovoru, prenosi NBC News.

U drugom intervjuu za Axios Tramp je rekao da mora biti uključen u izbor sledećeg vođe Irana.

"Imamo ljude koji bi dobro obavili posao“

- Ne treba nam neko ko će se baviti obnovom narednih deset godina - izjavio je predsednik.

- Želimo da dobiju dobrog lidera. Imamo nekoliko ljudi za koje mislim da bi bili odlični za taj posao - dodao je, odbijajući da otkrije o kome je reč.

Na pitanje da li preduzima korake da zaštiti te osobe, Tramp je odgovorio: Da, vodimo računa o njihovoj bezbednosti.“

Ovi komentari nadovezuju se na izjave koje je dao prošle subote. Kada su ga tada upitali ko će voditi Iran, odgovorio je: „Ne znam, ali će me u nekom trenutku pozvati da me pitaju koga bih želeo“, dodajući da je „samo malo sarkastičan“ kada to kaže.

Reakcija na iranske pretnje

Tramp se osvrnuo i na izjavu iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija, koji je za NBC News rekao da je njegova zemlja spremna na kopnenu invaziju američkih i izraelskih snaga.

Tramp je to nazvao besmislenim komentarom i sugerisao da trenutno ne razmišlja o invaziji.

- To je gubljenje vremena. Oni su sve izgubili. Izgubili su mornaricu, izgubili su sve što se moglo izgubiti - rekao je Tramp, dodajući da će se tempo i intenzitet napada nastaviti.

Iran se suočava sa vakuumom vlasti nakon što je prošlog vikenda preminuo vrhovni vođa Ali Hamenej. Spekuliše se da bi ga mogao naslediti njegov sin Modžtaba Hamenej.

Analitičari smatraju da je i Islamska revolucionarna garda, dominantna vojna, politička i ekonomska sila u zemlji, spremna da proširi svoj uticaj ako preživi trenutni sukob.

Unutrašnja politika i pretnja blokadom vlade

Na domaćem planu, Tramp je ponovio nezadovoljstvo jer Kongres nije usvojio zakon SAVE America Act, koji bi uveo nove uslove za registraciju birača, poput dokaza o državljanstvu. Predlog zakona zaustavljen je u Senatu.

Rekao je da nije zadovoljan što je to stalo i da je to svima jasno stavio do znanja.

Zatim je otišao korak dalje nego ikada ranije, izjavivši da je spreman da podrži blokadu rada vlade ako predlog zakona ne stigne na njegov sto.

- Blokirao bih vladu zbog toga - rekao je Tramp. - Za mene je to osnovno uverenje - dodao je.

Predizbori u Teksasu

Kada je reč o republikanskim predizborima za Senat u Teksasu, Tramp nije otkrio koga će podržati u trci između senatora Džona Kornina i državnog tužioca Kena Pakstona.

Ipak, napomenuo je da Pakston podržava njegov zakon SAVE America Act.

Istovremeno je pohvalio i Kornina: „Kornin je veoma potcenjen. Predviđali su mu poraz od 10 procentnih poena, a on je pobedio. On je dobar čovek.“

Nijedan od tri glavna kandidata u trci nije uspeo da osvoji većinu glasova, zbog čega će se u maju održati drugi krug izbora između Kornina i Pakstona.