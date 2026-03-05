NATO SE OGLASIO O TVRDNJAMA DA JE GAĐAO IRAN SA KOSOVA I METOHIJE: Lansiranja iz baze Bondstil nije bilo
NATO i Kfor danas su odbacili navode koji se šire društvenim mrežama da su rakete prema Iranu lansirane iz baze Bondstil ili drugih NATO objekata u AP Kosovo i Metohija, ističući da Alijansa nije uključena u aktuelnu vazdušnu kampanju protiv Irana.
- Ova tvrdnja je lažna i u potpunosti je odbacujemo - naglašava se u saopštenju zvaničnika NATO-a.
Kako se dodaje, generalni sekretar NATO-a Mark Rute već je ranije jasno poručio da NATO kao organizacija nije uključen u aktuelnu vazdušnu kampanju protiv iranskog režima.
Istovremeno, dodaje se, misija Kfor "nastavlja da sprovodi svoj mandat doprinosa bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, na osnovu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i njegove Rezolucije 1244 iz 1999. godine".
Preporučujemo
OBRT: Makron sad moli Iran
05. 03. 2026. u 19:37
IRAN ZAHVALIO SAUDIJSKOJ ARABIJI: Hvala što ne dozvoljava napade sa svoje teritorije
05. 03. 2026. u 18:49
IRAN LANSIRAO RAKETE SA BOJEVOM GLAVOM OD JEDNE TONE: Tvrde da su pogodili aerodrom u srcu Tel Aviva (VIDEO)
IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je jutros lansirao balističke rakete sa eksplozivnim bojevim glavama od jedne tone na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu.
05. 03. 2026. u 13:12
RUTEU STIGLA OŠTRA PORUKA ČLANICE NATO: Ko kaže da većina podržava udare na Iran?
ŠPANSKA ministarka odbrane Margarita Robles oštro je danas odbacila tvrdnju generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea da postoji "široka podrška" članica saveza ratu koji američki predsednik Donald Tramp vodi protiv Irana.
05. 03. 2026. u 12:54
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)