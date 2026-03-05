NATO SE OGLASIO O TVRDNJAMA DA JE GAĐAO IRAN SA KOSOVA I METOHIJE: Lansiranja iz baze Bondstil nije bilo

NATO i Kfor danas su odbacili navode koji se šire društvenim mrežama da su rakete prema Iranu lansirane iz baze Bondstil ili drugih NATO objekata u AP Kosovo i Metohija, ističući da Alijansa nije uključena u aktuelnu vazdušnu kampanju protiv Irana.

Foto: Printskrin

- Ova tvrdnja je lažna i u potpunosti je odbacujemo - naglašava se u saopštenju zvaničnika NATO-a.

Kako se dodaje, generalni sekretar NATO-a Mark Rute već je ranije jasno poručio da NATO kao organizacija nije uključen u aktuelnu vazdušnu kampanju protiv iranskog režima.

Istovremeno, dodaje se, misija Kfor "nastavlja da sprovodi svoj mandat doprinosa bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, na osnovu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i njegove Rezolucije 1244 iz 1999. godine".