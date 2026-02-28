NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Subota 13.00 Novi Pazar - TSC 1 (2.10)



18.30 Lids - Mančester siti 2 (1.60) 18.00 Galata - Alanjaspor 1 (1.31)18.30 Lids - Mančester siti 2 (1.60) Ukupna kvota: 4.40

Novi Pazar se podigao dolaskom Lalatovića na klupu, upisao je par pobeda, publika je uz tim, tribine su pune i očekujemo novi trijumf domaćeg sastava.

Galata se bori za titulu sa Fenerom, ne sme sebi dozvoliti novi kiks, prošlo kolo je ispustila bodove i to se neće ponoviti.

Siti mora da slavi kako bi održao pritisak na Arsenalu, gostuje Lidsu koji je neugodan domaćin, ali forma je na strani "građana" koji jure četvrti uzastopni premijerligaški trijumf.

