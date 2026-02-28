NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
13.00 Novi Pazar - TSC 1 (2.10)
18.30 Lids - Mančester siti 2 (1.60)
Ukupna kvota: 4.40
Novi Pazar se podigao dolaskom Lalatovića na klupu, upisao je par pobeda, publika je uz tim, tribine su pune i očekujemo novi trijumf domaćeg sastava.
Galata se bori za titulu sa Fenerom, ne sme sebi dozvoliti novi kiks, prošlo kolo je ispustila bodove i to se neće ponoviti.
Siti mora da slavi kako bi održao pritisak na Arsenalu, gostuje Lidsu koji je neugodan domaćin, ali forma je na strani "građana" koji jure četvrti uzastopni premijerligaški trijumf.
