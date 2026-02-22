3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA NEDELjU
13.00 Heken - Odeveld UG 3+ (1.43)
14.30 Šljonsk Vroclav - Odra Opole UG 3+ (1.82)
Ukupna kvota: 4.39
