OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Olja Mrkić

14. 02. 2026. u 06:45

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Tanjug/AP

Subota


14.30 Jaro - VPS  GG (1,46)
18.45 Aston vila - Njukasl GG (1,52)
19.30 Legnica - Šljonsk Vroclav GG (1,56)

Ukupna kvota: 3,46

 

