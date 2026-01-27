NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.
Utorak
20.30 Verder Bremen - Hofenhajm GG&|1+ (1.85)
20.45 Bolton - Burton 1 (1.47)
Ukupna kvota: 4.38
Hofenhajm igra napadački i postiže veliki broj golova, dok je Verder "postio" preko vikenda i vreme je da i on takođe zatrese mrežu protivnika.
Pored toga izdvajamo dva fiksa iz engleskih nižih liga, Kembridž i Bolton su razigrani timovi iz vrha tabela svojih liga koji napadaju promociju i očekujemo da odrade posao pred svojim navijačima.
