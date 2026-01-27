NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.

Utorak 20.30 Verder Bremen - Hofenhajm GG&|1+ (1.85)



20.45 Bolton - Burton 1 (1.47) 20.45 Kembridž junajted - Šruzburi 1 (1.60)20.45 Bolton - Burton 1 (1.47) Ukupna kvota: 4.38

Hofenhajm igra napadački i postiže veliki broj golova, dok je Verder "postio" preko vikenda i vreme je da i on takođe zatrese mrežu protivnika.

Pored toga izdvajamo dva fiksa iz engleskih nižih liga, Kembridž i Bolton su razigrani timovi iz vrha tabela svojih liga koji napadaju promociju i očekujemo da odrade posao pred svojim navijačima.

