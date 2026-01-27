Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

27. 01. 2026. u 06:52

REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.

Foto Profimedia

Utorak

20.30 Verder Bremen - Hofenhajm GG&|1+ (1.85)

20.45 Kembridž junajted - Šruzburi 1 (1.60)
20.45 Bolton - Burton 1 (1.47)

Ukupna kvota: 4.38

Hofenhajm igra napadački i postiže veliki broj golova, dok je Verder "postio" preko vikenda i vreme je da i on takođe zatrese mrežu protivnika.

Pored toga izdvajamo dva fiksa iz engleskih nižih liga, Kembridž i Bolton su razigrani timovi iz vrha tabela svojih liga koji napadaju promociju i očekujemo da odrade posao pred svojim navijačima.

