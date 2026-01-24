Tip fudbal

GRAĐANI POD PRITISKOM: Mančester siti traži izlaz iz krize protiv sve boljih Vukova

В.М.

24. 01. 2026. u 07:40

MANČESTER siti će u subotu popodne na "Etihadu" (16.00) pokušati da zaustavi zabrinjavajući pad forme i izbegne treći uzastopni poraz u svim takmičenjima kada mu u goste bude došao sve opasniji Vulverhempton.

Foto: Profimedia

Duel dolazi u nezgodnom trenutku za tim Pepa Gvardiole, koji je početkom godine delovao nezaustavljivo, ali je 2026. otvorio u potpuno suprotnom ritmu.

Građani su vezali osam pobeda krajem 2025, ali su u prvih sedam mečeva nove godine slavili samo dva puta. Porazi od Mančester junajteda (0:2) u ligi i Bode/Glimta (1:3) u Ligi šampiona dodatno su uzdrmali samopouzdanje ekipe, a sam Gvardiola je priznao da "sve ide po zlu" i da je njegov tim trenutno veoma krh u ovom trenutku.

Ipak, istorija i tradicija jasno su na strani domaćina – Siti je dobio 10 od poslednjih 11 ligaških mečeva protiv Vukova, uz čak 32 postignuta gola, što mu daje preko potrebno samopouzanje pred današnji meč.

U Premijer ligi, Mančester siti ne zna za pobedu već četiri kola, ali i dalje ima odličan učinak protiv ekipa sa dna tabele.

Na "Etihadu" su dobili poslednjih devet takvih utakmica bez primljenog gola, uz neverovatnu gol-razliku 36:0. 

Dobra vest je i to da Arsenal nije na najbolji način iskoristio njihove kikseve, pa je razlika i dalje sedam bodova, više nego prihvatljivo ako se uzme u obzir forma domaćina.

Gosti, međutim, dolaze sa znatno više samopouzdanja nego ranije. Vulvsi su neporaženi u poslednja četiri ligaška kola (1 pobeda, 3 remija) i osvojili su šest bodova – duplo više nego u prethodna 22 meča zajedno.

Ipak, napadački problemi su i dalje očigledni, sa samo 16 golova Vulverhempton ima najslabiji napad u ligi, a čak 11 puta ove sezone nisu uspeli da se upišu na utakmici.

Siti ima ozbiljnih kadrovskih problema, posebno u odbrani gde bi trebao pomoći Mark Guehi koji je doveden iz Kristal palasa i očekuje se da danas debituje u dresu "građana".

Erling Holand je u golgeterskom postu, ali upravo protiv Vukova ima najbolji učinak u Premijer ligi – 10 golova, što dodatno pojačava očekivanja domaće publike koja se nada prekidu krize.

