NAPOLI IDE PO PRVU POBEDU U GOSTIMA: Na Parkenu se sprema spektakl na gol više
SUDAR Kopenhagena i Napolija u pretposlednjem kolu lige šampiona dolazi u trenutku kada ove dve ekipe na tabeli razdvaja samo gol-razlika.
Na "Parken stadionu" nas očekuje utakmica koja bi mogla da bude jedna od najneizvesnijih u ovom kolu, posebno ako se uzme u obzir trenutna forma i problemi sa sastavima u oba tabora.
Napoli u Dansku stiže sa ozbiljnim kadrovskim problemima, budući da je nekoliko ključnih igrača prve postave ostalo van protokola zbog povreda. Italijani ove sezone u Ligi šampiona još uvek nisu osetili slast osvajanja bodova na gostovanjima, što je podatak koji jasno govori o njihovim poteškoćama da nametnu svoj stil igre van Napulja. Iako su se susretali sa veoma snažnim protivnicima, tri remija u poslednje četiri utakmice u svim takmičenjima ukazuju na to da je ekipa ušla u fazu određene stagnacije.
Sa druge strane, Kopenhagen je na svom terenu tradicionalno neugodan protivnik za sve evropske velikane. Danci su iz tri domaća meča izvukli četiri boda, uključujući i impresivan remi 2:2 protiv Bajer Leverkuzena. Statistika kaže da je Kopenhagen remizirao u skoro polovini svojih poslednjih 12 utakmica kod kuće, što ih čini veoma žilavim rivalom koji se retko predaje pred svojom publikom.
Naš fokus za ovaj meč je na igri na golove i „duploj šansi” na domaćina. S obzirom na to da su dva od poslednja tri remija Napolija od početka 2026. godine završena rezultatom 2:2, scenario u kojem ćemo videti efikasan nerešen ishod deluje kao najrealnija opcija. Kopenhagen ima dovoljno snage da iskoristi oslabljenost gostujućeg tima i dođe do boda koji bi mogao da bude presudan u borbi za nokaut fazu. Očekujemo otvoren fudbal sa obe strane i mreže koje neće mirovati na obe strane terena.
NAŠ TIP: GG (1,92)
