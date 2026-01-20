Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

О.М.

20. 01. 2026. u 10:28

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.

Foto: Profimedia

Utorak

12.30 Petrodžet - Modern sport X (2.95)

20.45 Truro - Brakli X (3.00)
20.45 Oksford - Kvins park X (3.10)

Ukupna kvota: 27.43

