LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
15.00 Konjaspor - Ejupsor 1 (1.51)
18.30 Mamelodi sandauns - Orbit koledž 1 (1.20)
Ukupna kvota: 2.58
