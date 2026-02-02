IMA MRTVIH U PUCNJAVI: Žrtve stajale ispred zgrade kad je naišlo vozilo

JEDAN muškarac je ubijen a drugi ranjen u pucnjavi koja se dogodila u južnom delu Los Anđelesa kasno u nedelju uveče.

Pucnjava se odigrala oko 8.15 uveče u Bulevaru S. Hobart, rekla je policija Los Anđelesa (LAPD) za CBS.

Prema njihovim navodima, žrtve su stajale ispred jedne zgrade u tom području kada im se približio automobil koji se kretao u južnom pravcu. Vozilo ih je nakratko prošlo, a zatim se zaustavilo, nakon čega policija veruje da je više osumnjičenih izašlo iz automobila i otvorilo vatru.

Obojica pogođena, jedan umro na licu mesta

Obojica muškaraca pogođena su hicima iz vatrenog oružja, pri čemu je jedan pogođen u glavu i preminuo na licu mesta, saopštila je policija. Druga žrtva je, nakon što je pogođena u telo, prevezena u bolnicu u stabilnom stanju. Identiteti žrtava za sada nisu poznati.

Detektivi Odeljenja za razbojništva i ubistva LAPD pozvani su na mesto događaja kako bi preuzeli istragu. Policija za sada nema informacije o osumnjičenima, vozilu korišćenom u incidentu niti o motivu.

- Ovo će biti dugotrajna istraga, jer je potrebno razgovarati sa svim svedocima i pokušati da se pronađu eventualni snimci sa nadzornih kamera - rekla je kapetan LAPD Letisija Ruiz.

(Blic)

