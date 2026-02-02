IMA MRTVIH U PUCNJAVI: Žrtve stajale ispred zgrade kad je naišlo vozilo
JEDAN muškarac je ubijen a drugi ranjen u pucnjavi koja se dogodila u južnom delu Los Anđelesa kasno u nedelju uveče.
Pucnjava se odigrala oko 8.15 uveče u Bulevaru S. Hobart, rekla je policija Los Anđelesa (LAPD) za CBS.
Prema njihovim navodima, žrtve su stajale ispred jedne zgrade u tom području kada im se približio automobil koji se kretao u južnom pravcu. Vozilo ih je nakratko prošlo, a zatim se zaustavilo, nakon čega policija veruje da je više osumnjičenih izašlo iz automobila i otvorilo vatru.
Obojica pogođena, jedan umro na licu mesta
Obojica muškaraca pogođena su hicima iz vatrenog oružja, pri čemu je jedan pogođen u glavu i preminuo na licu mesta, saopštila je policija. Druga žrtva je, nakon što je pogođena u telo, prevezena u bolnicu u stabilnom stanju. Identiteti žrtava za sada nisu poznati.
Detektivi Odeljenja za razbojništva i ubistva LAPD pozvani su na mesto događaja kako bi preuzeli istragu. Policija za sada nema informacije o osumnjičenima, vozilu korišćenom u incidentu niti o motivu.
- Ovo će biti dugotrajna istraga, jer je potrebno razgovarati sa svim svedocima i pokušati da se pronađu eventualni snimci sa nadzornih kamera - rekla je kapetan LAPD Letisija Ruiz.
(Blic)
BONUS VIDEO:
Požar u napuštenoj kući u Beogradu
Preporučujemo
IMA RANjENIH U PUCNjAVI: Muškarac sa teškim povredama prevezen u bolnicu
31. 01. 2026. u 21:47
POKOLj RUSA KOD POKROVSKA, OBJAVLjENI SNIMCI: Krenuli u napad pod okriljem magle, poginulo oko 90 vojnika (VIDEO)
UKRAJINSKE snage odbile su velike ruske napade u jednom danu u pravcu Pokrovska, u Donjeckoj oblasti, usmrtivši oko 90 ruskih vojnika, javlja Kijev post.
01. 02. 2026. u 16:56
"ANUŠKA JE VEĆ PROLILA ULjE..." Medvedev: Zelenski je osuđen na propast
ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski je osuđen na propast, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev medijima.
01. 02. 2026. u 14:56
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)