USTAŠTVO POSTALO ZVANIČNA IDEOLOGIJA EVROPSKE HRVATSKE: Ministri na aerodromu u Zagrebu pevali Tompsona na dočeku rukometaša!

В.Н.

02. 02. 2026. u 08:06

RUKOMETNA reprezentacija Hrvatske je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu.

Foto: Printscreen/Net.hr

Hrvatski rukometaši su u 3 ujutro sleteli na aerodrom u Zagrebu, gde su ih dočekali brojni navijači pjevajući Thompsonove pesme.

Uz navijače tamo su i ministar sporta Tonči Glavina, kao i Stipo Mlinarić, poslanik Domovinskog pokreta!

Ustaštvo je sada postalo i zvanična ideologija evropske Hrvatske!

Pogledajte ludilo sa zagrebačkog aerodroma KLIKOM OVDE!

