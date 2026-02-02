USTAŠTVO POSTALO ZVANIČNA IDEOLOGIJA EVROPSKE HRVATSKE: Ministri na aerodromu u Zagrebu pevali Tompsona na dočeku rukometaša!
RUKOMETNA reprezentacija Hrvatske je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu.
Hrvatski rukometaši su u 3 ujutro sleteli na aerodrom u Zagrebu, gde su ih dočekali brojni navijači pjevajući Thompsonove pesme.
Uz navijače tamo su i ministar sporta Tonči Glavina, kao i Stipo Mlinarić, poslanik Domovinskog pokreta!
Ustaštvo je sada postalo i zvanična ideologija evropske Hrvatske!
Pogledajte ludilo sa zagrebačkog aerodroma KLIKOM OVDE!
Preporučujemo
DOK FAŠIZAM PEVA EVROPA ĆUTI (VIDEO)
30. 01. 2026. u 10:50
POKOLj RUSA KOD POKROVSKA, OBJAVLjENI SNIMCI: Krenuli u napad pod okriljem magle, poginulo oko 90 vojnika (VIDEO)
UKRAJINSKE snage odbile su velike ruske napade u jednom danu u pravcu Pokrovska, u Donjeckoj oblasti, usmrtivši oko 90 ruskih vojnika, javlja Kijev post.
01. 02. 2026. u 16:56
"ANUŠKA JE VEĆ PROLILA ULjE..." Medvedev: Zelenski je osuđen na propast
ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski je osuđen na propast, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev medijima.
01. 02. 2026. u 14:56
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)